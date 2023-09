Vallourec-Schließung in Düsseldorf „Wir beerdigen hier unsere Arbeitsplätze“

Dieses ohrenbetäubende und rhythmische Klopfen, wenn ein tonnenschweres und feuerrot glühendes Stahlrohr minutenlang ausgewalzt wird, nennen die Arbeiter im Rather Röhrenwerk den „Herzschlag“. Um ihn ein letztes Mal zu spüren, kamen Hunderte von ihnen am Donnerstagmorgen zusammen – zur Walzung des letzten Rohres von Vallourec in Düsseldorf. So konnte die 130-jährige Tradition noch einmal aufleben, bevor die Produktion endgültig stirbt.