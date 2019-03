Industrie: Vallourec sucht Käufer für Reisholzer Werk

Info

Historie Das französische Unternehmen Vallourec ging 1997 ein Joint Venture mit der Düsseldorfer Mannesmannröhren-Werke AG ein, es entstand die Vallourec & Mannesmann Tubes. Sie wurde 2005 eine 100-prozentige Tochter von Vallourec. Seit 1. November 2013 firmiert das Unternehmen als Vallourec Deutschland GmbH.

Produktion Es existieren in Düsseldorf zwei Walzwerke in Rath und das zum Verkauf stehende Werk in Reisholz. Dazu kommt ein Standort in Mülheim.