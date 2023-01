Hörbuchhandlung in Düsseldorf Abschied von der Nordstraße

Bevor Ute Romeike wie an jedem Tag um 11 Uhr ihren Hörbuchladen an der Nordstraße aufschließt, klopft an diesem Morgen schon jemand an die Ladentür. Es ist ein Stammkunde, der nur kurz fragen möchte, warum denn ein Ausverkauf bei ihr stattfinde. Er habe an der Fensterscheibe das Schild mit dem Hinweis darauf gesehen. „Weil ich zum 31. Januar schließe“, antwortet die 66-Jährige knapp, doch die Auskunft scheint dem Mann ganz und gar nicht zu gefallen. „Oh nein, das geht aber nicht“, sagt er – und löst damit ein Lachen bei Romeike aus. Sie erwidert: „Doch, doch. Ich gehe in Rente.“