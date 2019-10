Ohoven-Gala in Düsseldorf : Als der Glamour nach Düsseldorf kam

Gastgeberin Ute Ohoven konnte im Oktober 2005 den Dalai Lama begrüßen.

Vor 25 Jahren lud Ute Ohoven zu ihrer ersten Charity-Gala. Gastgeberin und Ball waren umstritten – die Stars sagten trotzdem zu.

Eines muss man Ute Ohoven lassen. Sie hat erreicht, was sie sich vorgenommen hatte: internationale Stars nach Düsseldorf zu holen und deren Berühmtheit zu nutzen, um Geld zu sammeln. Nein, nicht für sich und ihren Mann Mario – was manche argwöhnten – sondern für Kinder in den Elendsvierteln dieser Welt. Ja, sie war umstritten, von Anfang an. Miss Moneypenny wurde sie genannt, „Charity und Chanel“ ätzte eine Nachrichtenagentur oder „Nicht nur die gute Ute“, und in der ARD stellte man die Frage „Benefiz oder Beutezug?“

Begonnen hat alles in den 1990er Jahren. Die umtriebige Lady und ihr nicht minder aktiver Mann machten sich auf den Weg durch die Düsseldorfer Gesellschaft. Eine Menge Leute (aber nicht alle!) sonnten sich gern in diesem Glanz und genossen die Nähe von Luxus und Weltläufigkeit. Er, Unternehmersohn und Verkäufer von diversen Geldanlagen, sie, aus einem schwäbischen Handwerkerhaushalt, hatten sich gesucht und gefunden. Gut leben und dennoch Gutes tun – das schien die Devise. Also erdachte sie einen Ball, der sehr teuer, sehr glamourös und sehr einträglich sein sollte und Ende Oktober 1994 erstmals stattfand, vor 25 Jahren. Am Ende hieß er nur noch Ohoven-Gala, und weil Düsseldorf keine geeigneten Säle für so was hatte, wich man nach Neuss aus und brachte die große weite Welt in die 0-8-15-Luxus-Herberge Swissotel am Rande eines faden Einkaufszentrums. Wer dabei sein wollte, zahlte etliche hundert D-Mark, später Euro. Zudem vergrößerte es die Chance, dabei zu sein, wenn die Summe freiwillig deutlich höher ausfiel, schließlich brauchte man Geld für Charity-Projekte weltweit. Nach eigenen Angaben kamen so im Laufe der Jahre um die 30 Millionen zusammen. Wirklich überprüfen konnte das keiner, aber dass erhebliche Summen in Projekte für Kinder geflossen sind, gilt selbst bei Ohoven-Kritikern als sehr wahrscheinlich. Doch es wuchs die Skepsis, nicht zuletzt, weil im Laufe der Zeit durchsickerte, wie Mario Ohoven den Ball nutzte, um seine Firma (damals hieß sie Investor Treuhand) zu promoten. Mitarbeiter, vor allem ehemalige, berichteten von einem raffinierten System: Wer bereit war zu zahlen, bekam einen Platz an einem Tisch und hatte Gelegenheit, potenziell vermögende Kunden kennenzulernen.

Im Maritim-Hotel am Flughafen traf Jennifer Lopez 2012 auf Düsseldorfer Karnevalisten. Foto: Endermann, Andreas (end)

Larry Hagman (hier mit Milka) soll eine Kaution für den verhafteten Geschäftsführer der Gala hinterlegt haben. Foto: Bauer Hans-Jürgen/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)