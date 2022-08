Uschi Weidenbach aus Düsseldorf : Im Dienst der guten Sache

Düsseldorf Uschi Weidenbach organisiert seit 20 Jahren Golfturniere für den guten Zweck. Mehr als 75.000 Euro kamen schon dank der 82-Jährigen zusammen.

Neue Umkleiden in Sonsbeck : Feuerwehr baut für weibliche Verstärkung an

2020 und 2021 musste ihr Turnier coronabedingt ausfallen. „Ich hatte jedes Mal schon mit der Organisation angefangen. Aber ich musste alles wieder einstampfen.“ Von ihrem sozialen Engagement ließ sie sich aber dennoch nicht abbringen. Sie aktivierte eben die eingestaubte Spendendose wieder und sammelt so pro Corona-Jahr jeweils an die 1500 Euro ein. Kein Vergleich zu dem, was bei einem Charity-Golfturnier hereinkommt. In diesem Jahr brachten es die 60 Teilnehmer auf 5562 Euro. „Wir hatten auch schon Jahre, in denen 100 Golfer dabei waren und wir mit einer Warteliste operieren mussten“, sagt Weidenbach. „Beim Turnier 2022 hatten einige wohl noch ihre Aktivitäten wegen Corona reduziert.“