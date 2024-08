Zweites Konzert in Düsseldorf US-Popstar Jason Derulo kommt in die Nachtresidenz

Der Weltstar Jason Derulo, der berühmt ist für Songs wie „In My Head“ und „Savage Love“, ist im August für nur wenige Auftritte in Deutschland. Am Freitag, 16. August, wird er beim Festival „Kunstrasen Bonn“ spielen. Am Samstag tritt er ebenfalls unter freiem Himmel beim „Grafschaft Open Air“ in Nordhorn auf. Von dort aus werden der Popstar und sein Team nach Düsseldorf fahren und gegen 1 Uhr nachts die Clubshow in der Nachtresidenz spielen. Danach wird Jason Derulo in die USA zurückkehren – Ende August ist ein Konzert in Chicago terminiert.