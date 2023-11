Landung in Lohausen US-Kampfhubschrauber am Himmel über Düsseldorf

Tatsächlich handelte es sich um einen US-Kampfhubschrauber vom Typ „Apache“ (AH-64-E) mit dem Rufzeichen „Hunt 60“ in rund 240 Metern Höhe. Der kam einer App zufolge aus Ansbach in der Nähe von Nürnberg. Gegen 17 Uhr setzte er zur Landung in Düsseldorf an. Und er war nicht der Einzige seiner Art. Ein Sprecher des Flughafens sagte auf Anfrage, dass seit Mittwochabend 15 US-Militärhubschrauber in Lohausen stehen würden. Weitere Informationen, etwa über Zweck oder Ziel der Flüge, konnte der Sprecher nicht geben.