European Beer Award : US-Brauerei landet bei Altbier-Auszeichnung vor zwei Düsseldorfer Brauhäusern

Düsseldorf Beim European Beer Award konnten sich nach mehrjähriger Durststrecke endlich wieder zwei Traditionsbrauereien aus Düsseldorf auf dem Treppchen platzieren. Ganz vorne landeten sie aber nicht.

Das beste Altbier des Jahres kommt nach Meinung der Verkostungsjury allerdings nicht aus Düsseldorf: Die Auszeichnung in Gold geht in diesem Jahr an die Brauerei Bierkraft aus MacAlester (Oklahoma) in den USA. Diese braut ein mit 5,4 Volumenprozent recht starkes Alt und verweist auf ihrer Internetseite ausdrücklich auf die Düsseldorfer Ursprünge des Altbiers. Beschrieben wird das Bierkraft-Alt als kupferfarben, gut ausbalanciert mit leicht fruchtiger Note.