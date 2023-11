Urteil in Düsseldorf Photovoltaikanlage trotz Denkmalschutz zulässig

Das Gericht hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Urteils die Berufung zum Oberverwaltungsgericht für das Land Kostenpflichtiger Inhalt Nordrhein-Westfalen zugelassen. Ob die Stadt diesen Schritt gehen will, ist noch offen. Denkbar ist auch, dass die Verwaltung die Genehmigungspraxis anpasst. Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Konflikte vergleichbarer Art, etwa bei einem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude am Kaiser-Friedrich-Ring in Niederkassel oder auch in einem Mietshaus in einem Kostenpflichtiger Inhalt Denkmalschutzbereich in Oberkassel. Dort sollte eine Photovoltaikanlage etwa nur mit Solarziegeln oder auf den Gauben gestattet werden, was der Eigentümer nicht nachvollziehen konnte, weil diese Einschränkungen unterm Strich die Energiewende bremsen würden.