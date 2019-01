Gericht: Urteil zu Immendorff-Affen erwartet

Düsseldorf Muss der Achenbach-Insolvenzverwalter den Verkaufserlös wieder abgeben?

Der Streit dauerte Jahre, es geht um Kunst im Wert von 1,7 Millionen Euro. Nun soll an diesem Dienstag das Urteil im Streit um die Affen-Figuren des Künstlers Jörg Immendorff (verstorben im Jahr 2007) verkündet werden. Das bestätigte eine Sprecherin des Landgerichts Düsseldorf am Freitag.

Achenbachs Kunstberatungsfirmen State of the Art und Achenbach Kunstberatung waren im Juni 2014 in die Insolvenz geraten. Damals musste Achenbach in Untersuchungshaft, nachdem Babette Albrecht, die Schwiegertochter des Aldi-Gründers Theo Albrecht, ihn wegen Betrugs angezeigt hatte. Achenbach hatte Babettes Ehemann Berthold Kunst und Oldtimer verkauft und ihn dabei um Millionen betrogen. 2015 wurde er zu sechs Jahren Haft und hohen Schadenersatzzahlungen verurteilt. Im Juni des vergangenen Jahres wurde er vorzeitig auf Bewährung entlassen.