Prozess in Düsseldorf Schlägerei in Restaurant endet tödlich – so fällt das Urteil aus

Laut Videoaufzeichnung legte der 46-Jährige dabei eine Hand auf einen Unterarm des Gastes. Der Angeklagte gab zu Prozessbeginn an, dass der Angetrunkene kurz danach noch eine ruckartige Bewegung mit seinem anderen Arm gemacht habe. In einer Mischung aus Angst und Reflex habe der Lokalbesucher also zugeschlagen. Er habe die Bewegungen des Angetrunkenen so gedeutet, als würde der direkt zu einem Angriff übergehen. „Um mich zu schützen, habe ich zugeschlagen.“ Schwere oder sogar tödliche Verletzungen des Kontrahenten habe er nicht gewollt. Doch laut Anklage habe der Fitnesstrainer, obwohl er seit Jahren angeblich keinen Kampfsport mehr betreibt, zumindest in Kauf genommen, dass er den alkoholisierten Gegner „erheblich verletzt“. Der Verteidiger ließ das nicht gelten. Er hatte wegen angeblicher Notwehr einen Freispruch beantragt. Da das Landgericht zum Schuldspruch gegen den 38-Jährigen kam, ist das Urteil nicht rechtskräftig.