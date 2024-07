Urteil in Düsseldorf wegen sexueller Gewalt in der Beziehung Ein Liebesrausch mit verhängnisvollem Ende

Düsseldorf · Was liebevoll begann, endete mit Gewalt. Langsam schlich sich die Brutalität in das Liebesleben von Pierre und Sandra in Düsseldorf, schließlich vergewaltigte er sie mehrfach. Als sie es schaffte, sich von ihm zu trennen und ihn anzuzeigen, stellte sie fest: Sie war nicht die Einzige.

19.07.2024 , 14:27 Uhr

Als Pierre und Sandra sich kennenlernen, ist es der Beginn einer neuen Liebe. Doch es endet mit Gewalt. (Symbolbild) Foto: dpa/Alexander Körner