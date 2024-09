Prozess in Düsseldorf Lange Haftstrafe nach Messerstecherei in Obdachloseneinrichtung

Nach kurzem Prozess ist ein 40-Jähriger am Freitag vom Landgericht wegen doppelten Mordversuchs zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch gegen ihn erging nach Messerangriffen gegen zwei Mitarbeiterinnen einer Beratungsstelle für Wohnungslose, die er beide an einem Junimorgen 2024 ohne ersichtlichen Grund nieder gestochen und lebensgefährlich verletzt hatte. An eine der Frauen, der er dabei in den Hals gestochen hatte, muss er laut Urteil jetzt ein Schmerzensgeld von 40.000 Euro zahlen.