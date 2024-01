Anschlagsdrohung auf den Düsseldorfer Weihnachtsmarkt 16-Jähriger nach Drohanrufen verurteilt

Zahlreiche weitere Drohungen übermittelte der Jugendliche aus Niedersachsen zwischen dem 25. Oktober und dem 27. Dezember 2022 per Telefon. Er kündigte unter anderem Bombenanschläge in Köln, am Frankfurter Flughafen und in einem Heidelberger Mehrfamilienhaus an, einen Amoklauf an einer Gesamtschule in Münster und die Erschießung von Geiseln in Bremerhaven, sollte kein Lösegeld gezahlt werden. Zudem soll er zwei Bluttaten im Namen des Islamischen Staates angedroht haben. Auch diese Anrufe lösten mitunter umfangreiche Polizeieinsätze aus, so die Generalstaatsanwaltschaft.