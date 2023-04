Landgericht Urteil Statt zehn Monate auf Bewährung nun ein Freispruch vor Gericht

Mit einem glatten Freispruch ging beim Landgericht am Donnerstag der Strafprozess gegen einen 26-jährigen Angeklagten vorzeitig zu Ende. Ihm war vorgeworfen worden, als Filialleiter eines Handy-Shops in Oberbilk eine 16-jährige Schülerpraktikantin sexuell sogar mehrfach bedrängt zu haben. In erster Instanz hatte das Amtsgericht ihn deswegen schuldig gesprochen und mit zehn Monaten Bewährungsstrafe belegt. In der Berufung hat das Landgericht dieses Urteil jetzt aber gekippt. Der Freispruch ist laut Landgericht bereits rechtskräftig.