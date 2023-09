Landgericht Düsseldorf Sieben Jahre Haft für Messerstiche auf Ehefrau

Er „wollte die Familie nicht zerstören“, sagte ein 55-jähriger als Angeklagter unter Tränen vor dem Schwurgericht. Doch genau das hat er getan, als er unter Alkoholeinfluss nach einem Ehestreit seine Frau (36) vor den Augen des gemeinsamen Sohnes (13) im April in der Wohnung in Garath mit Messerstichen beinahe tödlich verletzt hat. Der Staatsanwalt ging von einem heimtückischen Mordversuch aus, forderte dafür sieben Jahre Haft. Doch abgeurteilt wurde der Familienvater am Freitag wegen versuchten Totschlags, erhielt aber auch dafür die beantragten sieben Jahre Gefängnis. In groben Zügen hatte der Familienvater zu Prozessbeginn die Vorwürfe bestätigt.