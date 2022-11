Tote Fische in der Düssel : Ursache für Fischsterben im Zoopark noch unklar

Update Düsseltal Die Suche nach den Hintergründen für das Verenden von 23 Fischen geht weiter. Anwohner vermuten einen Zusammenhang mit Bauarbeiten Ende Oktober.

Unterdessen stellen Nachbarn aus dem Umfeld des Parks eigene Vermutungen dazu an, was genau zu dem Verenden der Tiere geführt haben könnte. Eine Leserin, deren Name der Redaktion bekannt ist, wies darauf hin, dass die Innere Nördliche Düssel schon vor zwei Wochen kaum Wasser gehabt habe. Am Düker habe die Deutsche Bahn ab dem 17. Oktober Arbeiten unterhalb der Bahngleise in Derendorf durchgeführt. Zu diesem Zweck sei es notwendig gewesen, den Zufluss am Spaltwerk Heinrichstraße zu schließen, hatte es dazu in einer Meldung geheißen. Diese Bauarbeiten sollten bis zum 29. Oktober andauern.