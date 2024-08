Urlaub mal anders Zelten in der eigenen Stadt

Wir starten an der Fischtreppe am Brückerbach in Wersten unsere Tour durchs Grüne. Ja, auch das ist möglich, denn bis zum Unterbacher See geht es fast immer über schöne Wege und durch Grünzüge. Einzig das Werstener Kreuz als große Verkehrsachse müssen wir passieren und dann geht es auch schon über den Werstener Deckel weiter Richtung Eller. Innerstädtisch und komplett im Grünen gehen wir zwar entlang der A 46, was wir natürlich hören, aber nicht sehen. Belohnt werden wir mit dem Blick auf den Eselsbach, an dem wir entlang spazieren. Die Eisenbahnstrecke queren wir durch einen kleinen Tunnel bis wir zum Eingang des Eller Schlossparks gelangen. Hier lohnt sich natürlich ein Abstecher, um das Schloss von außen anzuschauen. Unter großen schattenspendenden Bäumen gehen wir weiter, kommen an großen Wiesen vorbei und gelangen zum Nebenausgang des Parks. Dort überqueren wir mit der Deutzer Straße für heute die letzte große vierspurige Straße und gehen weiter Richtung Eisenbahnbrücke für Fußgänger und Radfahrer, die wir am Kikweg überqueren, um dann in den Eller Forst zu gelangen. Die letzten zwei Kilometer verbringen wir entspannt auf Waldwegen. Viele Hinweisschilder zeigen die Richtungen an, denn zum Unterbacher See führen nun ganz verschiedene Strecken.