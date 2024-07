Stadtteilkenner teilt sein Wissen Wolfgang Keil kennt Urdenbach wie kaum ein zweiter

Dann hat er die Lacher wieder auf seiner Seite, und das gehört auch immer dazu. Der Mann mit dem Hut (sommers ein leichter, im Winter ein Filzhut) hat bei all seinem Wissen immer was zum Schmunzeln dabei. So beispielsweise auch die Tatsache, dass der Kurfürst von Sachsen im 16. Jahrhundert in Urdenbach auf Brautschau war. Dazu schickte er seinen Haushof- und Reiseprediger dorthin. Nach ihm wurde übrigens später eine Straße in Düsseldorf benannt, macht Keil es spannend, bevor er weitererzählt: Friedrich Mecum war der protestantische Prediger des Fürsten Johann Friedrich, den er ins Rheinland begleitet. Denn dort verlobte sich der Fürst mit Sybille von Jülich-Kleve-Berg. Das ist der Beginn der Geschichte, mit der er die Bedeutung der evangelischen Kirchengemeinde ab dem 16. Jahrhundert in Urdenbach dokumentieren will.