Die Zukunft der Nahrung in Düsseldorf Ein Start-up für nachhaltigen Gemüseanbau

„Dadurch, dass wir kein Gießwasser an die Erde, an das Grundwasser und an die Beikräuter verlieren, geht das Wasser direkt an die Wurzeln der Pflanzen“, sagt die Biologin. Die nähmen sich nur so viel, wie sie brauchen. „Der Rest des Wassers geht dann wieder zurück zu den Fischen“, erklärt Katharina Esche. Damit seien also Wassereinsparungen verbunden. „Wir bauen zwar im Wasser an, aber wir sparen Wasser. Wir verlieren nur etwas Wasser durch die Verdunstung und dem, was die Pflanzen brauchen“, beschreibt sie den Anbauvorgang.