Preis für Verein Düsselgrün Die Urban-Gardening-Pioniere von Düsseldorf

Für all dies braucht es viele helfende Hände. Jeden Sonntag ab 16 Uhr wird gemeinschaftlich gegärtnert, jeder und jede ist dabei willkommen. Los geht es in diesem Jahr am 17. März. „Das feste Team hat auch vorher einiges zu tun und wir sind jetzt schon am Vorbereiten“, verrät Monderkamp. Etwa neue Hochbeete, Sitzmöbel und vieles mehr werden über den Winter in der Holzwerkstatt des Vereins „Niemandslands“ gefertigt.