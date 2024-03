Urban Gardening in Düsseldorf Düsselgrün startet am Sonntag in neue Saison

Der erste Gartensonntag von Düsselgrün e.V. findet am 17. März ab 14 Uhr auf der Fläche im WGZ-Park an der Velberter Straße statt. Von März bis Oktober können alle Interessierten jeden Sonntag mitgärtnern. Auch Anfänger sind willkommen. Einmal im Monat findet außerdem ein Orga-Treffen statt. Per Mail an info@duesselgruen.de kann man sich anmelden, Mitgliedsanträge und weitere Infos unter www.duesselgruen.de.