Wandern in Düsseldorf : Unterwegs in der Urdenbacher Kämpe

Die Urdenbacher Kämpe im Süden von Düsseldorf ist eine vielfältige Landschaft. Foto: RP/Dominik Schneider

Unser Autor Dominik Schneider ist gerne in der Natur. An dieser Stelle zeigt er seine schönsten Strecken in und um Düsseldorf.

Die Urdenbacher Kämpe, ganz im Süden von Düsseldorf am Rhein gelegen, ist eine vielfältige Landschaft. Geprägt ist sie im östlichen Teil von Auwald und artenreichen Feuchtwiesen, im Westen von offener Landschaft mit Streuobstwiesen und dem Rheinufer. Im Südwesten befindet sich der Fähranleger, von dem aus man ins linksrheinische Zons übersetzen kann, und im Herzen der Kämpe findet man die biologische Station, untergebracht im ehemaligen mittelalterlichen Kastell Haus Bürgel, von wo aus immer wieder organisierte Wanderungen in die umliegende Landschaft ihren Anfang nehmen.

Wanderungen beginnen meist am kostenfreien Parkplatz „Piels Loch“ am Baumberger Weg, wo Karten den Verlauf der Wege und Pfade anzeigen. Die Urdenbacher Kämpe lässt sich am besten auf einem der vielen Rundwege und Wanderpfade erkunden, von denen der längste einmal rund um das Gebiet führt, etwa 10 Kilometer lang und in einer Wanderzeit von zwei Stunden zu schaffen ist. Allerdings locken gerade im Sommer fast überall am Wegesrand schöne Fotomotive und Möglichkeiten zu einer Rast unter freiem Himmel, bei gutem Wetter wird daher ein Picknickkorb dringend empfohlen.