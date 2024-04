Demonstranten über Stunden festgehalten Unterschiediche Urteile um umstrittenen Polizeikessel

Die Entscheidung stützt sich unter anderem auf umfangreiches Videomaterial der Polizei. So unterschiedlich die Eindrücke der Aufnahmen sind, die an diesem Tag im Gerichtssaal gezeigt werden, so unterschiedlich sind auch die Interpretationen. Die Kläger sprechen von „massiver Polizeipräsenz“, gar von Drangsalierung. „Die Demo sollte eskalieren“, sagt Martin Behrsing, einer der Kläger vor Gericht. Die Teilnehmer seien von den Einsatzkräften „eingequetscht“ und „bedrängt“ worden, so Kläger Peter Bastian. Die Polizei habe das Chaos selbst verursacht, so die einhellige Meinung.