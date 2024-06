Gründerinnen.Treff in Düsseldorf Ein Popup-Store von Frauen für Frauen

Gute Gespräche führen, sich austauschen, Kontakte knüpfen – das wollten unter anderem auch Schmuckdesignerin Monika Weischenberg, die erst vor einem knappen Jahr ihr Startup „Cleo goes gold“ in Düsseldorf gegründet hat. Modedesignerin Aleks Kurkowski, die ihre Damen- und Herrenmode bereits seit sechs Jahren in der Stadt verkauft, sowie Jelena Meyer Vicente, die 2021 „Lavios“, Deutschlands erste vegane Naturkosmetikmarke für Lippen, in der Landeshauptstadt gründete. Alle drei freuten sich sehr über den großen Andrang und die vielen interessierten Besucherinnen.