„Frauen verändern Wirtschaft“ in Düsseldorf Maschinenbauerinnen und Feuerwehrfrauen gesucht

Liesa Lange merkte über ein Praktikum in einer Schreinerei, dass sie ins Handwerk will. Sie brauchte den Kontakt zu Produkt und Material. Die 38-Jährige ist Technische Zeichnerin, hat einen Master in Maschinenbau und arbeitet im organisatorischen Bereich Prozess und Daten in der Konstruktion von Konecranes, einem Schwermaschinenbauunternehmen in Düsseldorf. Zudem ist Liesa Lange dreifache Mutter.