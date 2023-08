Düsseldorfer stellen Dünger aus Haaren her „Gute Ideen sind immer komisch“

In Vorbereitung auf die offizielle Gründung wurde der Name jetzt geändert. Ursprünglich waren sie als „Haarmlos“, einem Wortspiel zu der Umweltfreundlichkeit des Produktes, bei Wettbewerben und in den Medien aufgetreten. Doch ein professionellerer Name sollte her. „Tress Bloom spricht mehr für sich. Außerdem wollen wir das Projekt international vorstellen“, sagt Zandnia. „Je breiter wir uns aufstellen, desto größer ist der Impact – nämlich so viel CO 2 zu sparen, wie möglich.“ Meng ergänzt: „Die Alternativen auf dem Markt wie Mineraldünger verbrauchen viel Energie bei der Produktion.“