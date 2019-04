Mitarbeiter-Fitness : Firmen machen Mitarbeiter fit

Viele Unternehmen setzen beim Wettbewerb um die besten Fachkräfte inzwischen auf Zusatzangebote für die Work-Life-Balance. Arbeitgeber wie Vodafone oder die Rheinbahn bieten sogar ein Fitnessstudio für die Mitarbeiter.

Zu den Vorreitern beim Thema Fitness gehört in Düsseldorf Vodafone. Der Mobilfunkkonzern hatte bereits 1997 in der früheren Zentrale am Seestern ein Fitnessstudio für Mitarbeiter – und das kam auch beim Umzug auf den neuen Campus 2012 mit. Rund 300 Quadratmeter groß ist das Studio, in dem eine Reihe von Geräten genutzt werden können, dazu kommt ein Kursraum, in dem es ein vielfältiges Kursprogramm gibt – einige am Morgen, noch mehr am Nachmittag und bis in den Abend.