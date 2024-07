Moskauer Straße in Düsseldorf Neue Unterkunft für drogenabhängige Obdachlose

Vor allem das große Außengelände hätten die Sicherheitsleute nicht ausreichend überblicken und kontrollieren können. So einen Außenbereich gibt es an der Markenstraße nicht, die Eingänge ließen sich leichter kontrollieren. Darum eigne sich der Standort besser. Ein Sicherheitsdienst werde auch weiterhin notwendig sein. Das sei in anderen Obdachlosenunterkünften zwar nicht üblich, sagt die Dezernentin. In diesem Fall – aufgrund der vielen Crack-Abhängigen – setze man aber speziell geschulte Sicherheitsleute ein, was sich bewährt habe.