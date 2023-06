Obdachlosigkeit in Düsseldorf Wie wichtig sind Notschlafstellen im Sommer?

Ende Mai gab es 49 belegbare Plätze in städtischen Obdachlosenunterkünften, nahm Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration, Stellung. Notschlafstellen, Hotels und Ausweichschlafstellen werden über eine zentrale Stellen vergeben, zum gleichen Zeitpunkt waren 67 freie Plätze in solchen Notunterkünften verfügbar. In Düsseldorf gebe es eine „relativ bekannte Menge von obdachlosen Menschen, die in unterschiedlichen Formen behandelt werden“. Die Direktansprache sei gegeben.