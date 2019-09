Hinterhöfe in Düsseldorf : Wo Buddha und Ganesha zu Hause sind

Daniela Reich-Perulli hat einen Wellness-Tempel in Unterbilk geschaffen. Bunt, anders, vor allem voller Ruhe und Inspiration. Foto: Nicole Kampe

Düsseldorf In Unterbilk hat Daniela Reich-Perulli in ihrem Hinterhof eine kleine Wellnessoase geschaffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Kampe

Honigfarben sind die Wände im Eingangsbereich gestrichen, der überdacht ist, der hinter dem massiven Stahltor liegt, das gar nicht so massiv wirkt, weil es mit Ranken bemalt und mit roten und blauen und grünen Glassteinen verziert ist. In diesem Eingangsbereich gibt es hier und da eine Tür, hellblau angemalt, mit Perlen und Blüten dekoriert. Auf den grauen Betonboden fallen ein paar Sonnenstrahlen, die sich ihren Weg gesucht haben durch die Blätter der Magnolie, die im versteckten Hof zwischen dem Eingangsbereich und Daniela Reich-Perullis Wellness- und Reiki-Studio wächst. „Im Frühling blüht hier alles rosa und weiß“, erzählt die 51-Jährige, die jedes Jahr aufs Neue begeistert ist von der Magnolie, ihren Ausmaßen, dem Frühling, den Farben und die damit auch viele andere Menschen begeistert. Und nicht nur mit der Magnolie im Hof, die größer ist als übliche Magnolien, sondern auch mit dem Hinterhof selbst, der so bunt ist, als feiere Daniela Reich-Perulli jeden Tag Holi – das indische Frühlingsfest, bei dem sich die Menschen gegenseitig mit gelbem und grünem und blauem und pinkem Pulver bewerfen. Der Hof ist so bunt und wild und voller Überraschungen, als könnte Chris Martin von Coldplay jeden Augenblick aus einer der hellblau bemalten Türen springen und einen Song performen von seinem Album „A Head Full of Dreams“.

Einen Kopf voller Träume, das ist das, was auch Daniela Reich-Perulli hat. Es sind Ideen, die ihr kommen bei Reisen, die sie in ihrem Studio Padmavati Ayuerveda umsetzt. Bevor sie das Studio eröffnete, war Reich-Perulli Inneneinrichterin. Irgendwann hatte sie beruflich in Indien zu tun und reiste über eine Bekanntschaft weiter nach Sri Lanka, wo sie sich zum ersten Mal mit der 5000 Jahre alten Medizin befasste. „Ayurveda ist nichts Esoterisches“, sagt die Unterbilkerin, die ihr Inneneinrichtungsbüro an der Reichsstraße kurzerhand zum Wellness- und Reiki-Studio umfunktionierte. Yoga, Pilates, Chigong – jeden Tag gibt es einen anderen Kurs im Padmavati Ayurveda, „vier Lehrer unterrichten hier regelmäßig“, sagt Daniela Reich-Perulli, die mehr wollte als ein einfaches Yoga-Studio, die sich beschäftigt mit den Doshas des Menschen, mit dem, was dem Menschen Probleme verursacht – Vata, Pitta, Kapha.

info Kochabende und Massagen Angebot Im Padmavati Ayurveda gibt es Kochkurse, Massagen, Ernährungsberatung, Yoga, ­Kochabende und Catering. Der Mittagstisch findet immer donnerstags von 12 bis 15 Uhr statt. Behandlungszeiten Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, Samstag auf Anfrage Kosten Eine Ganzkörpermassage für 60 Minuten kostet 60 Euro, Ayurveda-Kochabende liegen inklusive Lebensmittel und Getränke bei 50 Euro pro Teilnehmer. Kontakt Reichsgasse/ecke Reichsstraße 57, www.padmavatiwellness.de

„Woher kommen Schlafstörungen, woher Verdauungsprobleme, woher unreine Haut oder brüchige Nägel“, fragt die 51-Jährige, die oft neben zu viel Stress auch falsche Ernährung als Ursache ausmachen kann. Deshalb bietet sie einmal in der Woche einen ayurvedischen Mittagstisch an in ihrem Hinterhof, in dem sie Platz hat für 25 Gäste. Die kleinen runden Bistrotische und bunt bemalten Gartenstühle stehen zwischen Buddha-Figuren und der indischen Gottheit Ganesha.

Immer donnerstags kocht Daniela Reich-Perulli, vegetarisch, „obwohl die ayurvedische Küche nicht vegetarisch sein muss“, sagt die 51-Jährige. Bei ihr ist das so, bei ihr gibt es Gemüse-Gerichte, Aufläufe, „Ayurveda heißt auch, dass man sich mit Produkten aus seiner Region ernährt“. Sieben Euro nimmt sie dafür, „manchmal sagen die Gäste, dass das zu wenig ist. Aber ich will, dass sich alle Ayurveda leisten können“, sagt Reich-Perulli. Viele Gewürze stehen in Reich-Perullis Küche, „die Gewürze sind die Basis“, sagt sie. Von jeder Reise bringt sie welche mit, meistens ist die 51-Jährige in Asien unterwegs. Inzwischen empfiehlt sie den Leuten zu reservieren, gerade im Sommer wollen alle draußen sitzen, im Hinterhof, in dem es Schatten gibt und Ruhe, in dem es kühl ist und friedlich und es plätschert, weil überall kleine Brunnen stehen.

Eine pinkfarbene Puppe hat eine Yoga-Position eingenommen. Foto: Nicole Kampe

Viele Terrakotta-Töpfe stehen im Hof, die wild bepflanzt sind mit Kräutern und Blumen. Foto: Nicole Kampe

Verschiedene Buddha-Figuren gibt es an der Reichsgasse. Foto: Nicole Kampe

Die Wände im Hinterhof hat Daniela Reich-Perulli alle bemalt. Foto: Nicole Kampe

Ganesha ist eine der bekanntesten Gottheiten im Hinduismus. Foto: Nicole Kampe

Die ägyptische Katze bewacht die Tür, die zum Studio führt. Foto: Nicole Kampe

Das schwere Eingangstor zum Hinterhof ist bemalt und beklebt mit Glassteinen. Foto: Nicole Kampe

An kleinen Bistrotischen serviert Daniela Reich-Perulli immer donnerstags das Mittagessen. Foto: Nicole Kampe

In jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken, wie das alte Holzrad hinter ein paar Pflanzen. Foto: Nicole Kampe

Der beschützende Dämon aus Bali ist ein Brunnen. Foto: Nicole Kampe