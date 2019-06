Kostenpflichtiger Inhalt: In Düsseldorf-Unterbilk Autos beschädigt : Umgestürzter Baum kann teuer für die Stadt werden

Foto: Claudia Schug 19 Bilder Baum stürzt in Düsseldorf-Unterbilk auf Autos.

Düsseldorf Mangelndes Fachwissen eines Baumkontrolleurs kommt die Stadt teuer zu stehen. So steht es jetzt im Urteil des Landgerichts im Streit um einen umgestürzten Baum an der Lorettostraße in Düsseldorf-Unterbilk vor fast drei Jahren.