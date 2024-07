Bauen in Düsseldorf Pandion verbindet Arbeit, Wohnen und Freizeit an einem Ort

„Mit unseren Projekten ,Officehome Rise’ und ,Pandion Next’ setzen wir neue Maßstäbe für urbane Lebens- und Arbeitsräume in Düsseldorf. Zwischen dem fußläufig erreichbaren Medienhafen und dem beliebten Lorettoviertel wird in zentraler Lage ein Stück Stadt an seine Bewohner zurückgeführt. Durch die Verzahnung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit schaffen wir ein dynamisches, zukunftsfähiges Quartier, das höchsten Ansprüchen an Nachhaltigkeit und Lebensqualität gerecht wird“, erklärte Klaus Küppers, Geschäftsführer der Pandion Real Estate GmbH und Niederlassungsleiter NRW.