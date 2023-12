Aus der Bezirksvertretung Leo-Statz-Spielpatz wird neu gestaltet

Info

Denkmal In Düsseldorf war der gebürtige Kölner und Unternehmer Leo Statz vor allem im Karneval bekannt. Er ist Verfasser mehrere Karnevalslieder und Gedichte. Wegen seiner öffentlichen Kritik an der „Machtergreifung“ Hitlers wurde Leo Statz im September 1943 verhaftet und zwei Monate später hingerichtet. Ein Denkmal vor dem Spielplatz erinnert an ihn. Auch ein Berufskolleg in Unterbilk trägt seinen Namen.