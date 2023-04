Straßenfest in Düsseldorf-Unterbilk Das Loretto-Frühlingsfest trotzt dem Regen

Das kann Franziska Knöchel (Codeso) nur bestätigen. „Ich habe einige gute Gespräche geführt, auch mit Leuten, die nicht aus Unterbilk kommen“, erläutert Knöchel. „Es war sogar ein Pärchen aus der Schweiz darunter. Sie sind aber wahrscheinlich nicht wegen des Loretto-Frühlingsfestes gekommen.“

Ganz anders agierte Nikoletta Skibbe-Leuerer. Sie setzte alles daran, die Türen zu ihrem neuen Geschäft für das Frühlingsfest öffnen zu können. „Wir haben reingeklotzt, dass wir den Laden in einen Zustand versetzt bekommen, um das Pre-Opening hinzubekommen“, verrät die Inhaberin des New Vintage-Geschäftes „Nikoletta“. „Offiziell eröffnen wir erst in drei Wochen.“ Sie hatte von den Menschenmassen gehört, die üblicherweise bei den Jahreszeitfesten die Loretto-Straße bevölkern und wollte sich die Chance nicht entgehen lassen, ihre Waren feil zu bieten und erste Kunden zu begrüßen. „Mir hat das Wetter sogar ein wenig in die Karten gespielt, weil ich einige Sitzplätze im Laden habe“, so Skibbe-Leuerer. „Ich bin absolut zufrieden und freue mich schon auf das Loretto-Sommerfest.“