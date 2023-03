Galerie Wundersee in Düsseldorf-Unterbilk Der Blick für das Detail wird geschärft

Düsseldorf · Erstaunliche Einblicke in die menschliche und künstliche Kreativität sind derzeit in der Galerie Wundersee zu sehen. Für die Ausstellung „B124“ gingen Fotografen in Unterbilk auf Entdeckungstour.

20.03.2023, 15:16 Uhr

Bei der Ausstellungseröffnung von „B124“ wurden kleinformatige Fotos mit Motiven aus Unterbilk gezeigt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Claudia Hötzendorfer

Baugerüste, leere Ladenlokale, Bagger, die für neue Glasfaserkabel im Einsatz sind. Ein ganzes Viertel befindet sich im Umbruch. Für Fotografen auf Motivsuche, wie Andreas Vogt und Oliver Stolzenberg, eine wahre Fundgrube. Für das Projekt „B124“ gingen sie mit einer Gruppe Hobbyfotografen auf Entdeckungstour durch Unterbilk.