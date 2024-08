Gewässer in Düsseldorf Unterbacher See hat ausgezeichnete Wasserqualität

Es wird ausdrücklich empfohlen, nur an den vielen ausgezeichneten und gut bewerteten Badestellen in Nordrhein-Westfalen baden zu gehen. Das kann man im Unterbacher See offenbar unbedenklich tun, eine Brühe, wie sie die Triathleten aktuell bei den Olympischen Spielen in Paris in der Seine vorfinden, ist hier nicht zu befürchten. Eine Übersicht der Badegewässer in Nordrhein-Westfalen inklusive einer interaktiven Karte findet sich unter: www.badegewaesser.nrw.de.