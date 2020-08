Hitze in Düsseldorf : Unterbacher See führt Online-Tickets ein

Auch der Paradiesstrand am Rhein in Düsseldorf ist bei dem guten Wetter ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Düsseldorf Ab sofort müssen Tickets für den Freibadbesuch am Unterbacher See in Düsseldorf online geordert werden, nachdem am vergangenen Wochenende der Besucherandrang zu groß geworden war.

Der Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See reagiert auf den hohen Besucherandrang in den Strandbädern Nord und Süd.

Die Eintrittstickets müssen vorab online auf der Internetseite des Unterbacher Sees unter www.unterbachersee.de/ticket.io/ erworben werden. Es werden Karten für zwei Tagesabschnitte angeboten: von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 20 Uhr.

Mehr dazu in Kürze.

(gaa)