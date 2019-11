Taten im Zusammenhang mit Kindern : Polizei durchsucht zwei Wohnwagen auf Campingplatz in Düsseldorf

Düsseldorf Am Unterbacher See in Düsseldorf hat die Polizei zwei Wohnwagen auf einem Campingplatz durchsucht. Es besteht der Verdacht, dass Kinder Opfer geworden sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Staatsanwaltschaft wollte am Samstagmorgen nicht bestätigen, dass es sich bei den Vorwürfen um Kindesmissbrauch handele. „Wir ermitteln wegen eines Anfangsverdachts auf Taten zum Nachteil von Kindern“, sagte Staatsanwaltin Laura Hollmann.

Auf dem Campingplatz seien zwei Wohnwagen durchsucht worden. Bislang gebe es keine Hinweise, dass der mögliche Fall im Zusammenhang mit den aktuellen Missbrauchsfällen stehe, die in Bergisch Gladbach ihren Anfang nahmen.

Die Wohnwagen wurden für weitere Durchsuchungen durch die Polizei abgeschleppt.

(top)