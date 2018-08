Düsseldorf Unterbacher See: DLRG sucht nach Vermisstem

Südstrand am Unterbacher See geschlossen : DLRG und Feuerwehr suchen nach Vermisstem

Der Unterbacher See in Düsseldorf (Archivbild). Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Am Unterbacher See läuft seit Sonntagnachmittag ein Einsatz von Feuerwehr und DLRG: Eine erwachsene Person wird vermisst. Die Suche dauert an, das Strandbad Süd ist gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vermisst wird seit 15.09 Uhr ein junger Erwachsener, wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte. Sie ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und sucht mit zwei Taucherstaffeln nach dem Vermissten. Unterstützung erhält sie von der DLRG, eine der Taucherstaffeln kommt aus Hilden.

Wegen des Einsatzes ist das Bad am Südstrand am Unterbacher See geräumt worden, sagte Peter von Rappard, Geschäftsführer des Zweckverbandes Unterbacher See, unserer Redaktion. Auch der Treetbootverleih und die Segelschule seien geschlossen worden. Der Nordstrand ist wegen eines Blaualgen-Befalls ohnehin geschlossen.

(lai/rö)