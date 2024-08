Brauchtum in Düsseldorf Unterbacher Schützen feiern ein großes Familienfest

Unterbach ist dafür ein gutes Beispiel, denn außer dem Veedeslzug zu Karneval hält sich die Anzahl an öffentlichen Feiern hier doch arg in Grenzen. Und so kamen die Besucher am Freitagabend in großer Menge zur offiziellen Eröffnung auf die Kirmes am Zault. Und diese ist auch gar nicht so klein wie es mittlerweile andernorts in Düsseldorf leider Gang und gäbe ist, weil bei den Schaustellern einfach nicht mehr so die Kasse klingelt wie früher, sie die bisweilen weite Anreise für ein Wochenende scheuen, wenn der Ertrag den Aufwand am Ende kaum rechtfertigt.