Wo bleiben die Briefe? Das lange Warten auf die Post in Unterbach

Ausschlaggebend sei dann die Osterzeit gewesen: „Es lief nicht alles rund“, so der Sprecher. Denn durch die Umgestaltung der Postzustellung sammelten sich große Mengen an Paketen und Briefen an. Unterbach sei am stärksten von der verspäteten Zustellung betroffen gewesen, so Ernzer. Dieses Ausmaß sei so nicht geplant gewesen. Inzwischen hätten sich die Sendungsmengen aber wieder normalisiert. Die Deutsche Post hofft nun, dass die Situation nach der Umstellung auf das Verbundsystem stabil bleibt.