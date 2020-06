Unternehmen in Düsseldorf : Unklarheit über geplanten WeWork-Standort

Düsseldorf Der Coworking-Anbieter hatte im vergangenen Jahr einen Mietvertrag für die Herzogterrassen an der Friedrichstraße unterschrieben. Eingezogen ist er bislang nicht. Wie es weitergeht, ist nicht bekannt.

Der US-Coworking-Anbieter WeWork ist trotz anderer Pläne bisher noch nicht in den Bürokomplex Herzogterrassen in Friedrichstadt eingezogen. Dort hatte das Unternehmen insgesamt 22.000 Quadratmeter angemietet, der Mietvertrag sollte nach Angaben aus dem vergangenen Jahr spätestens am 1. Mai beginnen. Weder Vermieter noch Mieter wollten sich aber am Dienstag dazu äußern, ob WeWork noch einzieht – informierte Kreise gehen davon inzwischen nicht mehr aus. Der Mietvertrag soll eigentlich für 16 Jahre abgeschlossen worden sein.