Sportevent Mehrkosten von 28 Millionen Euro – Universiade kommt doch nicht nach Düsseldorf

In der Mitteilung des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes und des Organisationsteams hieß es, die Landeshauptstadt trage den neuen Ansatz im Sinne des Sports mit. Düsseldorf solle zudem ein Standort „für wichtige Elemente des Sportfestivals“ bleiben. So wird sich in der Stadt wie geplant das Welcome Center am Flughafen und das „FISU Family Hotel“ befinden. Auch das Organisationskomitee hat sein Büro weiterhin in der Stadt.