Düsseldorf im EURO-Fieber Musikalisches Projekt soll Schüler auf die EM einstimmen

Teamwork, Respekt, Zusammenhalt – für Björn Frahm sind das die Werte, die der Fußball idealerweise vermitteln kann. Es sind auch zentrale Inhalte seines Songs „United by football, here we are“, den Frahm alias „Freeze 4U“ geschrieben hat. Anlässlich der Fußball-EM hofft der Musiker nun, dass er mit dem Lied vor allem Schüler erreicht. Und zwar in Form eines musikalischen Mitmach-Projekts, das der Künstler vom Verein „United We Change“ ins Leben gerufen hat. Ein Verein von Künstlern aus aller Welt, die mit kreativen Projekten für Toleranz und Kulturverständigung werben möchte.