So will die Düsseldorfer Klinik „grüner“ werden Die Uniklinik setzt auf mehr Klimaschutz

Abfälle recyceln In Bilk fallen jeden Tag enorme Mengen an Abfällen an. Nicht alle Verpackungen und Wegwerfgegenstände sind vermeidbar, schließlich gelten für Krankenhäuser sehr hohe Auflagen bei Hygiene, Sterilität und Patientensicherheit. Die Bandbreite ist enorm und reicht von Servietten über Einmalinstrumente, Desinfektionsmittelbehälter, Kanülen, Medikamentenreste bis hin zu Organen. Doch das UKD setzt sich damit auseinander und hat Wege gefunden, seine Abfallwirtschaft zu verbessern. Durch externe Anbieter werden unter anderem Baumischabfälle zur Weiterverwertung im Bausektor aufgearbeitet, die Abfälle der Küche gehen zur Verwendung in eine Biogasanlage: „Insgesamt gehen bei uns etwa 780 Tonnen Abfälle aller Art jedes Jahr in eine Wiederverwertung statt in die Entsorgung.“ Altpapier/Pappe/Kartonagen werden in großen Mengen – ca. 180 Tonnen im Jahr – gesammelt, damit sie vollständig recycelt werden können. Das soll weiter vorangetrieben werden, die Trennung vor allem in den Bereichen Kartonagen und Kunststoffe forciert werden.