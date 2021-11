Operationen verschoben : Hunderte Uniklinikmitarbeiter in Düsseldorf streiken erneut für mehr Lohn

Beim Warnstreik am 9. November hatten mehr als 300 Mitarbeitende der Uniklinik ihre Arbeit niedergelegt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Fast 300 Mitarbeitende der Uniklinik haben am Mittwoch erneut an Warnstreiks teilgenommen, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Bei der für Mittag geplanten Protestkundgebung am Johannes-Rau-Platz werden rund 650 Teilnehmer erwartet, auch von der Uni Düsseldorf.

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Die Unzufriedenheit über die stockenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ist groß: Am Mittwoch folgten erneut fast 300 Mitarbeitende der Düsseldorfer Uniklinik dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks, darunter Pflegende, aber auch Beschäftigte aus anderen Bereichen des Klinikbetriebs. „Wir erwarten noch mehr Teilnehmer, zum Teil stecken viele Kolleginnen und Kollegen noch wegen der Stellwerkstörung in Duisburg fest”, sagte eine Verdi-Sprecherin am Morgen.

Die Gewerkschaft fordert im Zuge der aktuellen Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder eine Einkommenserhöhung um 5 Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Beschäftigte des Gesundheitswesens sollen tabellenwirksam monatlich 300 Euro mehr erhalten. Die Ausbildungsvergütungen sollen wiederum um 100 Euro angehoben werden.

„Die Arbeitsbelastung ist für die Kolleginnen und Kollegen seit 20 Monaten Pandemie immens”, sagte die Verdi-Sprecherin. Viele Beschäftigte seien unzufrieden, dass noch immer kein Angebot vorgelegt worden sei.

Für 12 Uhr ist eine Protestkundgebung am Johannes-Rau-Platz geplant. Dann erwartet die Gewerkschaft bis zu 650 Teilnehmer, auch von den Landesbetrieben Heinrich-Heine-Universität, Bezirksregierung Düsseldorf und IT.NRW.

In den Landeseinrichtungen muss am Mittwoch mit Beeinträchtigungen des Betriebs gerechnet werden. Der Streik „hat zur Folge, dass viele für diesen Tag geplante Aufnahmen verschoben werden müssen”, so die Uniklinik. Die betroffenen Patientinnen und Patienten seien von ihren behandelnden Kliniken darüber informiert worden.