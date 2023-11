Klinik informiert über verschobene OPs Düsseldorfer Uniklinik wird zwei Tage lang bestreikt

Am Donnerstag treffen sich die Streikteilnehmer ab 5.30 Uhr zur Streikwache am Torbogen Moorenstraße, ab 8.45 Uhr sammeln sie sich am Haus der DGB NRW, Friedrich-Ebert-Straße 34-38, ab 9.30 Uhr startet die Demonstration dann zum Streiklokal. Am Freitag beginnt die Streikwache auch um 5.30 Uhr, ab 9.45 Uhr sammelt man sich dann am Kirchplatz.