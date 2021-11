Engpässe auf der Intensivstation : Düsseldorfer Uniklinik stoppt stationäre Aufnahme von Notfall-Patienten

Notfallpatienten wurden am Sonntag in der Zentralen Notaufnahme der Uniklinik versorgt, stationär konnten aber keine aufgenomen werden. (Symbolbild). Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Der größte Krankenversorger der Stadt meldete sich am Sonntag vor der Notfallversorgung teilweise ab, weil die Kapazitäten erschöpft waren. Auch in anderen Häusern in Düsseldorf stößt man an seine Grenzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

An den Düsseldorfer Krankenhäusern spitzt sich die Lage bei der Versorgung von Intensivpatienten in der Corona-Pandemie weiter zu: Am Sonntagvormittag meldete sich der größte Krankenversorger der Stadt, das Universitätsklinikum (UKD), von der Aufnahme stationären Notfallpatienten ab, weil die Kapazitäten ausgeschöpft waren. „Patientinnen und Patienten werden bei uns in der Zentralen Notaufnahme ,normal’ versorgt. Ist aber eine stationäre Aufnahme auf einer Intensivstation im weiteren Verlauf notwendig, verlegen wir Patientinnen und Patienten nach Erstbehandlung in andere Kliniken“, sagte ein UKD-Sprecher auf Nachfrage.

Doch die Intensiv-Kapazitäten in der Stadt werden immer knapper: So waren nach Angaben eines Stadtsprechers in den vier Krankenhäusern am Sonntag nur noch sechs Intensivbetten frei. Die Lage sei „nach wie vor angespannt und wird von uns permanent beobachtet. Zudem stehen wir im ständigen Austausch mit den Kliniken“.

An der Uniklinik ist man beunruhigt. In dieser Jahreszeit sei man zwar immer stark ausgelastet, doch Sorge bereite die stark gestiegene Zahl an Corona-Patienten. So wurden am Sonntag 29 Patienten versorgt, was der höchste Stand seit Mitte September sei. „Das ist deshalb alarmierend, weil sich die gestiegene Inzidenz immer erst mit Verzögerung überhaupt in den Krankenhäusern zeigt, und die Inzidenz ja noch weiter gestiegen ist in den letzten Tagen“, so der Sprecher. Limitierender Faktor bei der Behandlung der Patienten seien zudem nicht Platz oder Technik wie Beatmungsgeräte, sondern das Fachpersonal.