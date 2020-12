Universitätsklinikum in Düsseldorf : Corona-Genesene für Plasmaspende gesucht

Düsseldorf Das Blutplasma könnte Covid-19-Patienten im Universitätsklinikum beim Überstehen der Krankheit helfen. Darum werden nun Personen gesucht, die eine Corona-Infektion überstanden haben.

Das funktioniert so: Nach überstandener Covid-19-Infektion befinden sich Antikörper gegen das Virus im Blutplasma, die in den meisten Fällen vor einer erneuten Infektion schützen. Durch Transfusion des sogenannten Rekonvaleszentenplasmas können diese Antikörper an erkrankte Personen übertragen werden. Die Ärzte erhoffen sich davon, den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen, damit die Patienten schneller genesen. Dafür wird den Spendern eine gewisse Menge Blut aus dem Kreislauf entnommen und in einem speziellen Gerät, dem sogenannten Apheresegerät, zentrifugiert. So wird das Blutplasma von den Blutkörperchen getrennt. Das Plasma wird in einem Beutel gesammelt, das gesamte restliche Blut und die Blutzellen laufen zurück in den Kreislauf.